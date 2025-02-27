وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي: نتمنى أن يكون مستقبل سوريا أفضل بعدما عاناه الشعبان السوري واللبناني من نظام الأسد ونطمح لعلاقات ندية وعدم التدخل بشؤون الآخر (MTV)

Lebanon 24