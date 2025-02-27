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وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي: نتمنى أن يكون مستقبل سوريا أفضل بعدما عاناه الشعبان السوري واللبناني من نظام الأسد ونطمح لعلاقات ندية وعدم التدخل بشؤون الآخر (MTV)

Lebanon 24
27-02-2025 | 14:46
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