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وول ستريت جورنال عن مصدر: تعليق ويتكوف بشأن الاتفاق لم يهدف لتأييد رؤية روسيا بأن تكون أوكرانيا منزوعة السلاح

Lebanon 24
27-02-2025 | 14:56
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