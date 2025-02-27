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ّالخارجية العراقية: دعوة أوجلان لحزب العمّال الكردستاني بإلقاء السلاح خطوة مهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة
Lebanon 24
27-02-2025
|
17:42
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