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ستارمر لـ"فوكس نيوز": يجب أن تتم إعادة الإعمار في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن

Lebanon 24
27-02-2025 | 18:27
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