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ستارمر: إبرام اتفاق المعادن بين كييف وواشنطن يشكل أحد عناصر الضمانة الأمنية كما قال ترامب نفسه

Lebanon 24
27-02-2025 | 18:48
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