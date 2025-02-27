مصادر أردنية لشبكة سي إن إن: وزراء خارجية عرب يعتزمون السفر إلى واشنطن خلال أسابيع لتقديم اقتراح إلى ترامب لإعادة بناء غزة بدون تهجير السكان الفلسطينيين

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