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مصادر أردنية لشبكة سي إن إن: وزراء خارجية عرب يعتزمون السفر إلى واشنطن خلال أسابيع لتقديم اقتراح إلى ترامب لإعادة بناء غزة بدون تهجير السكان الفلسطينيين

Lebanon 24
27-02-2025 | 23:42
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