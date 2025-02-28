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نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: عملية "الوعد الصادق 3" ستنفذ في وقتها المناسب (سكاي نيوز)

Lebanon 24
28-02-2025 | 00:18
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