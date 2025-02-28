Advertisement

أخبار عاجلة

"إن بي سي" نيوز نقلاً عن قيادي في حماس: حماس مستعدة للتخلي عن إدارة غزة لكنها لن تنزع سلاحها بدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة

Lebanon 24
28-02-2025 | 00:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القيادي في حماس محمد نزال لـ"سكاي نيوز عربية": حماس كانت من البداية مع إطلاق كل الأسرى دفعة واحدة
lebanon 24
28/02/2025 08:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لـ"سكاي نيوز": إقامة دولة فلسطينية خطوة نحو تدمير إسرائيل
lebanon 24
28/02/2025 08:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي في حماس إسماعيل رضوان للتلفزيون العربي: ندعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بحقوق شعبنا في إقامة دولته المستقلة
lebanon 24
28/02/2025 08:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة السعي للتوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية عبر "حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
lebanon 24
28/02/2025 08:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:41 | 2025-02-28
01:39 | 2025-02-28
01:33 | 2025-02-28
01:32 | 2025-02-28
01:18 | 2025-02-28
01:07 | 2025-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24