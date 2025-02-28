Advertisement

أخبار عاجلة

ستارمر يدعو رؤساء أكثر من 12 دولة إلى قمة بشأن أوكرانيا يوم الأحد (سكاي نيوز)

Lebanon 24
28-02-2025 | 01:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البحرين تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي (سكاي نيوز)
lebanon 24
28/02/2025 11:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ستارمر: الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا بحاجة إلى لعب دور كامل في الاتفاق بشأن أوكرانيا
lebanon 24
28/02/2025 11:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ستارمر لـ"فوكس نيوز": حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي سيحقق السلام الدائم في الشرق الأوسط
lebanon 24
28/02/2025 11:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي لفوكس نيوز: اقتربنا من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة المعادن الجيدة والمهمة مع أوكرانيا
lebanon 24
28/02/2025 11:47:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:40 | 2025-02-28
04:26 | 2025-02-28
04:25 | 2025-02-28
04:19 | 2025-02-28
03:59 | 2025-02-28
03:48 | 2025-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24