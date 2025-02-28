Advertisement

أخبار عاجلة

مديرة برنامج الغذاء العالمي: الطريقة الوحيدة لقلب موازين المجاعة في السودان هي توقف القتال

Lebanon 24
28-02-2025 | 03:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برنامج الأغذية العالمي: تصاعد حدة القتال وعرقلة القوافل الإنسانية يُعطلان حركة إيصال المساعدات في السودان
lebanon 24
28/02/2025 11:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"برنامج الغذاء العالمي" يقلّص المساعدات للسوريين بـ70%
lebanon 24
28/02/2025 11:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي يدعو "جميع المانحين" إلى تقديم الغذاء لسكان غزة وإعادة إعمار القطاع
lebanon 24
28/02/2025 11:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير برنامج الغذاء العالمي في فلسطين: قمنا بتوفير 20 ألف وجبة طعام في جباليا و120 ألف بمدينة غزة (الجزيرة)
lebanon 24
28/02/2025 11:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:40 | 2025-02-28
04:26 | 2025-02-28
04:25 | 2025-02-28
04:19 | 2025-02-28
03:59 | 2025-02-28
03:48 | 2025-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24