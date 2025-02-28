المطران بولس الصياح ممثلاً البطريرك الراعي في المؤتمر في بودابست: لبنان يواجه الكثير من الأزمات بسبب جيرته لسوريا وفلسطين وإسرائيل ما دفع بالكثير من شبابه الى الهجرة

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