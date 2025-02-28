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تايمز أوف إسرائيل عن دبلوماسي غربي: لا تزال حكومة إسرائيل تعطي الأولوية لتفكيك قدرات حماس كسلطة في غزة

Lebanon 24
28-02-2025 | 06:08
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