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وزيرة التنمية الدولية البريطانية تقدم استقالتها "احتجاجا على قرار لندن خفض المساعدات الخارجية لتعزيز الإنفاق الدفاعي"

Lebanon 24
28-02-2025 | 08:06
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