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إعلام إسرائيلي: سبب عودة الوفد من القاهرة هو رفض حماس تمديد المرحلة الأولى من الصفقة

Lebanon 24
28-02-2025 | 12:04
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