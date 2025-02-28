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نائب مؤيد للأكراد يقول لرويترز: أوجلان على اتصال بالدولة التركية والمحادثات جارية على مستويات متعددة

Lebanon 24
28-02-2025 | 12:14
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