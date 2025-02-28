Advertisement

أخبار عاجلة

زاخاروفا: احتفاظ ترامب وفانس بضبط النفس وعدم ضربهما زيلنسكي هو معجزة

Lebanon 24
28-02-2025 | 14:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زاخاروفا: كيف تمكن ترامب من ضبط نفسه وعدم ضرب هذا الوغد؟
lebanon 24
01/03/2025 02:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: زيلنسكي سيستغل زيارته للبيت الأبيض لمحاولة إعادة ضبط علاقته مع ترامب
lebanon 24
01/03/2025 02:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة إنترفاكس الأوكرانية: زيلنسكي يصل إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس ترامب
lebanon 24
01/03/2025 02:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: زيلنسكي قد يزور البيت الأبيض هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل
lebanon 24
01/03/2025 02:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:59 | 2025-02-28
18:54 | 2025-02-28
18:51 | 2025-02-28
18:49 | 2025-02-28
18:47 | 2025-02-28
18:43 | 2025-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24