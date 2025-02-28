Advertisement

أخبار عاجلة

السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام: حال عدم اعتذار زيلينسكي على كييف إرسال شخص آخر أو تحمل العواقب

Lebanon 24
28-02-2025 | 14:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيناتور غراهام: لا أدري إذا يمكن التعامل مع زيلينسكي مرة أخرى
lebanon 24
01/03/2025 02:10:31 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع بين رئيس الجمهورية ووفد من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور داريل عيسى وبحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون
lebanon 24
01/03/2025 02:10:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام: لا أعتقد أن إسرائيل تريد وقف الحرب وحماس لا زالت قادرة على السيطرة على القطاع
lebanon 24
01/03/2025 02:10:31 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: كييف تجري محادثات مع واشنطن لفتح مواقع تخزين الغاز الأوكرانية أمام الغاز المسال الأميركي
lebanon 24
01/03/2025 02:10:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:59 | 2025-02-28
18:54 | 2025-02-28
18:51 | 2025-02-28
18:49 | 2025-02-28
18:47 | 2025-02-28
18:43 | 2025-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24