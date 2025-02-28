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وزير الخزانة الأميركي: ما قام به الرئيس الأوكراني مع الرئيس الأميركي يرقى لأعظم الأخطاء الدبلوماسية عبر التاريخ

Lebanon 24
28-02-2025 | 17:00
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