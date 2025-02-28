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"رويترز" عن مسؤول أميركي رفيع: ترمب هو من ألغى مراسم التوقيع على اتفاق المعادن بعد مشادة المكتب البيضاوي

Lebanon 24
28-02-2025 | 17:36
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