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السيناتور الديمقراطي آدم شيف: الشخص الوحيد الذي كان يتصرف بشكل رئاسي في المكتب البيضاوي اليوم هو زيلينسكي

Lebanon 24
28-02-2025 | 18:47
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