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حزب العمال الكردستاني يعلن وقفاً لإطلاق النار استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان

Lebanon 24
01-03-2025 | 00:39
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