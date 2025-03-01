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وسائل إعلام بريطانية عن مسؤول: مخاوف من استخدام ترامب معلومات حساسة كأداة تفاوض أو تمريرها عن غير قصد لبوتين

Lebanon 24
01-03-2025 | 02:56
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