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قوات سوريا الديمقراطية: مقتل 8 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا وإصابة 5 آخرين خلال اشتباكات في محيط سد تشرين شمال شرقي سوريا

Lebanon 24
01-03-2025 | 04:29
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