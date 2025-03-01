Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي يصل إلى لندن بعد زيارة واشنطن ولقائه المتوتر مع ترامب (العربية)

Lebanon 24
01-03-2025 | 06:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: كييف حاولت ليلة 28 شباط خلال زيارة زيلينسكي لواشنطن مهاجمة محطة تزويد خط التيار التركي
lebanon 24
01/03/2025 22:24:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: كييف حاولت ليلة 28 شباط خلال زيارة زيلينسكي لواشنطن مهاجمة محطة تزويد خط التيار التركي
lebanon 24
01/03/2025 22:24:38 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يؤكد تمسك أوكرانيا بالضمانات الأمنية قبيل زيارته لواشنطن
lebanon 24
01/03/2025 22:24:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير مصر لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: زيارتنا الى الرئيس عون وسلام تحمل رسالة دعم جماعيّة من الدول العربية الى لبنان والسفراء العرب أكدوا التزام أكثر وضوحًا للدولة اللبنانية والشعب اللبناني
lebanon 24
01/03/2025 22:24:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:24 | 2025-03-01
15:17 | 2025-03-01
15:16 | 2025-03-01
15:12 | 2025-03-01
15:03 | 2025-03-01
14:50 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24