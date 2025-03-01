Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام تركية: المراجعة الأمنية لرسالة أوجلان أصرت على ألاّ تكون الدعوة إلى إلقاء السلاح وإنهاء الصراع خاضعين لأي شروط

Lebanon 24
01-03-2025 | 06:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب مؤيد للأكراد يقول لرويترز: ينبغي لتركيا أن تتخذ خطوات لتطبيق الديمقراطية بعد دعوة إلقاء السلاح التي أطلقها أوجلان
lebanon 24
01/03/2025 22:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الإعلان "التاريخي".. جماعات كردية سورية تنأى بنفسها عن دعوة أوجلان لإلقاء السلاح
lebanon 24
01/03/2025 22:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق يرحّب بدعوة أوجلان حزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح
lebanon 24
01/03/2025 22:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: نعتقد أن دعوة أوجلان لحزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح ستساعد في جلب السلام لمنطقة مضطربة
lebanon 24
01/03/2025 22:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:24 | 2025-03-01
15:17 | 2025-03-01
15:16 | 2025-03-01
15:12 | 2025-03-01
15:03 | 2025-03-01
14:50 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24