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رئيس الوزراء المصري يؤكد لنظيره الفلسطيني: مصر تدعم القضية الفلسطينية سواء من خلال استمرار الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أو إعادة الإعمار في قطاع غزة

Lebanon 24
01-03-2025 | 06:40
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