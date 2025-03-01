رئيس الوزراء المصري يؤكد لنظيره الفلسطيني: مصر تدعم القضية الفلسطينية سواء من خلال استمرار الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أو إعادة الإعمار في قطاع غزة

Lebanon 24