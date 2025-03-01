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واشنطن بوست عن مسؤول أوكراني سابق: ترامب لا يتمتع بقدر كبير من النفوذ ليس على الروس فقط بل علينا أيضا

Lebanon 24
01-03-2025 | 07:33
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