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حماس في رسالة للقمة العربية: سنتعاون مع أي مبادرة تتصدى لتهجير سكان غزة ونرفض أي مشروع لإدارة غزة من أي جهة غير فلسطينية
Lebanon 24
01-03-2025
|
09:29
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