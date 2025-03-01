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أكسيوس: مستشارو ترامب يعتقدون أن زيلنسكي يرى ترامب أحمق مواليا لبوتين ومهووسا بجعله يخسر أمام روسيا

Lebanon 24
01-03-2025 | 12:00
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