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القناة 13 الإسرائيلية: رئيس الوزراء يجري في هذه الأثناء تقييما أمنيا إضافيا بشأن صفقة التبادل

Lebanon 24
01-03-2025 | 13:31
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