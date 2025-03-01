Advertisement

أخبار عاجلة

ماكرون يدعو أوروبا إلى "تمويل ضخم ومشترك وسريع" للأمن والدفاع

Lebanon 24
01-03-2025 | 13:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"شبح نابليون يتجول الآن في أوروبا"... هكذا علّقت زاخاروفا على تصريحات ماكرون وزيلينسكي
lebanon 24
02/03/2025 02:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل شهير يخسر والدته ويدعو لها بحرقة: "اللهم اغفر لها وارحمها"
lebanon 24
02/03/2025 02:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"أضاع وقتنا من أجل اجتماع كان سينتهي بهذه الطريقة".. روبيو يدعو زيلينسكي للاعتذار
lebanon 24
02/03/2025 02:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الاجتماع "المُحتدم" في البيت الأبيض.. ماكرون يقف في صف زيلينسكي
lebanon 24
02/03/2025 02:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:57 | 2025-03-01
16:51 | 2025-03-01
16:37 | 2025-03-01
16:24 | 2025-03-01
16:17 | 2025-03-01
15:49 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24