Advertisement

أخبار عاجلة

الأمن السوري يبحث عن متهم بجريمة قتل في بلدة جرمانا (العربية)

Lebanon 24
01-03-2025 | 15:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الأمن الإسرائيلية: نتنياهو وكاتس أوعزا للجيش بالاستعداد للدفاع عن بلدة جرمانا السورية
lebanon 24
02/03/2025 02:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس المندوبين الأوروبيين يبحث رفع عقوبات قطاعات الطاقة السورية (العربية)
lebanon 24
02/03/2025 02:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يبحث مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة سبل دعم كل ما يساهم في تحقيق المستقبل الزاهر الذي يسوده الأمن والاستقرار والرخاء لسوريا وشعبها
lebanon 24
02/03/2025 02:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد حركة رجال الكرامة للتلفزيون العربي: الاشتباكات في جرمانا لم تكن مع قوى الأمن العام وبدأت بشجار شخصي
lebanon 24
02/03/2025 02:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:57 | 2025-03-01
16:51 | 2025-03-01
16:37 | 2025-03-01
16:24 | 2025-03-01
16:17 | 2025-03-01
15:49 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24