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السيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي: أشعر بالغثيان لأن إدارة ترمب تبدو وكأنها تبتعد عن حلفائنا وتحتضن بوتين

Lebanon 24
01-03-2025 | 16:37
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