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وزير خارجية أيرلندا: على الأوروبيين التعامل مع بعضهم البعض ومع أوكرانيا والولايات المتحدة لتوسيع نطاق السلام
Lebanon 24
01-03-2025
|
23:32
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