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القناة 12الإسرائيلية: تجمعات لمتظاهرين أمام منازل أعضاء الائتلاف الحكومي احتجاجا على عدم بدء المرحلة الثانية

Lebanon 24
02-03-2025 | 01:14
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