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وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب سيلتقي الثلاثاء إسرائيليين أفرج عنهم من غزة لشرح ضرورة استعادة بقية المحتجزين

Lebanon 24
02-03-2025 | 01:30
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