Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءا من صباح اليوم

Lebanon 24
02-03-2025 | 01:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: حكومة نتنياهو وافقت صباح اليوم على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياطي إضافي
lebanon 24
02/03/2025 14:17:37 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يجري مساء اليوم مشاورات بشأن ملف المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة
lebanon 24
02/03/2025 14:17:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه أسقط صباح اليوم طائرة مسيّرة عن بُعد جنوبي قطاع غزة بعد عبورها من إسرائيل
lebanon 24
02/03/2025 14:17:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: تم فتح معبر رفح اليوم أمام حركة الخروج من غزة فقط ولن يسمح بدخول أي جهة إلى القطاع
lebanon 24
02/03/2025 14:17:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:14 | 2025-03-02
07:00 | 2025-03-02
06:49 | 2025-03-02
06:25 | 2025-03-02
06:23 | 2025-03-02
06:14 | 2025-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24