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يديعوت أحرونوت: ترامب دعا الرهينة المفرج عنه إيلي شرابي للبيت الأبيض بعد أن تابع شهادته في برنامج متلفز

Lebanon 24
02-03-2025 | 02:11
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