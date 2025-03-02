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الرئيس الإيراني: نحن في حالة حرب شاملة مع العدو ويجب أن نستعد لذلك بدلا من إلقاء اللوم على بعضنا البعض

Lebanon 24
02-03-2025 | 02:18
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