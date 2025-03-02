Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: ندعو الإدارة الأميركية إلى التوقف عن انحيازها لإسرائيل

Lebanon 24
02-03-2025 | 02:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئاسة الجمهورية: مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز أكد للرئيس عون متابعة الإدارة الأميركية للتطورات في الجنوب بعد الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية واستمرار احتلالها لعدد من النقاط الحدودية
lebanon 24
02/03/2025 14:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم حماس حازم قاسم للتلفزيون العربي: الإدارة الأميركية شريكة في تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
02/03/2025 14:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن الإسرائيلي: إعلان حماس التوقف عن إطلاق سراح الرهائن يعد خرقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
02/03/2025 14:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الأمين العام لحركة الجهاد محمد الهندى: تصريحات ترمب تعكس عجز الإدارة الأميركية عن إدراك الفشل الإسرائيلي في كسر إرادة الشعب الفلسطيني
lebanon 24
02/03/2025 14:19:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:14 | 2025-03-02
07:00 | 2025-03-02
06:49 | 2025-03-02
06:25 | 2025-03-02
06:23 | 2025-03-02
06:14 | 2025-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24