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أخبار عاجلة
حماس: ندعو الإدارة الأميركية إلى التوقف عن انحيازها لإسرائيل
Lebanon 24
02-03-2025
|
02:25
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