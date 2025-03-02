Advertisement

أخبار عاجلة

بن غفير: حان الوقت لقطع الكهرباء والمياه عن غزة والعودة للحرب وفتح أبواب الجحيم

Lebanon 24
02-03-2025 | 02:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم تحالف الديمقراطيين بإسرائيل مخاطبا نتنياهو: إذا أجهضت الاتفاق فإن أبواب الجحيم سوف تفتح
lebanon 24
02/03/2025 14:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي: سنفتح أبواب الجحيم على غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من صفقة التبادل
lebanon 24
02/03/2025 14:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع الكهرباء والمياه والتدفئة.. هجوم روسي قوي على أوديسا الأوكرانية
lebanon 24
02/03/2025 14:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يبحث مع روبيو خطة فتح "أبواب الجحيم"
lebanon 24
02/03/2025 14:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:14 | 2025-03-02
07:00 | 2025-03-02
06:49 | 2025-03-02
06:25 | 2025-03-02
06:23 | 2025-03-02
06:14 | 2025-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24