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الكرملين: إذا توفرت الإرادة السياسية بالدرجة الأولى لدى بوتين وترمب يمكن أن يتم تطبيع العلاقات مع واشنطن بسرعة

Lebanon 24
02-03-2025 | 03:10
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