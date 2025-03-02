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سموتريتش: وقف تدفق المساعدات لغزة حتى يتم تدمير حماس أو استسلامها وإعادة الرهائن خطوة في الاتجاه الصحيح

Lebanon 24
02-03-2025 | 03:16
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