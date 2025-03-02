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أكسيوس عن مسؤول أميركي: بحسب المقترح الأميركي سيتم تمديد وقف إطلاق النار في غزة لمدة 42 يوما إضافيا

Lebanon 24
02-03-2025 | 03:56
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