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رويترز: لا يبدو أن القيادة الجديدة في سوريا تريد إخراج روسيا بالكامل ولكنها تسعى إلى إبقاء القواعد الروسية مقابل دعم دبلوماسي وتعويضات مالية من موسكو

Lebanon 24
02-03-2025 | 04:24
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