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فايننشال تايمز عن مصادر: شخصيات بارزة بإدارة ترمب تعلم بالمبادرة وترى فيها دفعا لإعادة بناء العلاقات مع موسكو

Lebanon 24
02-03-2025 | 04:46
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