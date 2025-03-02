Advertisement

أخبار عاجلة

"سكاي نيوز عربية" عن مصادر فلسطينية: استشهاد 4 فلسطينيين في ضربات إسرائيلية على غزة اليوم

Lebanon 24
02-03-2025 | 05:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لـ"سكاي نيوز": إقامة دولة فلسطينية خطوة نحو تدمير إسرائيل
lebanon 24
02/03/2025 14:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن مصادر: اتفاق بين خامنئي وبزشكيان على إعطاء ضوء أخضر لدولة عربية إذا أرادت التحرك لفتح مفاوضات بين طهران وواشنطن
lebanon 24
02/03/2025 14:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تطلق قنابل الغاز تجاه المركبات العالقة على حاجز "جبع" العسكري شمالي القدس (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/03/2025 14:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تأخير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين عقابا لحماس على إرسالهم جثة فلسطينية مكان "شيري بيباس"
lebanon 24
02/03/2025 14:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:14 | 2025-03-02
07:00 | 2025-03-02
06:49 | 2025-03-02
06:25 | 2025-03-02
06:23 | 2025-03-02
06:14 | 2025-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24