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وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين: كنا مدمنين على المعلومات الاستخبارية ما جعلنا نعتقد أننا نعلم كل شيء

Lebanon 24
02-03-2025 | 05:23
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