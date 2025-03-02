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تكدس الشاحنات أمام معبر رفح البري بعد قرار إسرائيل بمنع دخول المساعدات للقطاع (الشرق)

Lebanon 24
02-03-2025 | 05:50
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