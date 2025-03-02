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القناة 12 الإسرائيلية: مقترح للإفراج عن 3 رهائن أحياء و3 جثث مقابل تمديد هدنة غزة أسبوعين

Lebanon 24
02-03-2025 | 06:14
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